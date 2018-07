Presos no Rio suspeitos de assaltarem casa de cineasta Três suspeitos de assaltar a casa do cineasta Zelito Viana e outras residências na Rua Senador Pedro Velho, no bairro Cosme Velho, na zona sul do Rio, foram presos na noite dessa quinta-feira, 27. Eles foram reconhecidos por três vítimas dos roubos que aconteceram na última sexta-feira, 21.