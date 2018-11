Presos oito suspeitos de incendiar ônibus em Londrina Uma força-tarefa criada pelas polícias civil e militar do Paraná prendeu na tarde de hoje oito suspeitos de participar dos incêndios de ônibus ocorridos em Londrina, no norte do Estado. O Jardim União da Vitória foi quase totalmente imobilizado, enquanto cerca de 130 policiais faziam uma varredura. Os nomes dos presos não foram divulgados.