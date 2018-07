Presos PMs acusados de matar motoboy em São Paulo Policiais militares foram presos ontem acusados de agredir e matar no sábado o motoboy Alexandre Menezes dos Santos, de 25 anos. Casado e com um filho de 3 anos, ele morava em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, com a mãe, Maria Aparecida Menezes, que presenciou a agressão.