Presos PMs envolvidos em mortes em Belo Horizonte

Segundo a PM, Jeferson e Renilson estariam com um grupo de cerca de 20 pessoas, no Aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte, parte delas fardada, que abriu fogo contra uma guarnição na madrugada de sábado, 19. Quem vive na comunidade, porém, afirma que a versão é falsa e que as vítimas não tinham envolvimento com crimes. A Corregedoria da PM apura o caso em sindicância, que também está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.