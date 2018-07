Presos por vandalismo no Rio estão em celas separadas As 17 pessoas presas no último sábado, 12, no Rio, sob a acusação de formação de quadrilha armada, por suposta participação em atos violentos durante manifestações de rua, estão sendo mantidas em celas separadas dos demais detentos. As oito mulheres estão numa mesma cela da Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza e os nove homens em celas individuais da Cadeia Pública José Frederico Marques - as duas no complexo de Bangu.