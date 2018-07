Presos quatro em operação contra jogos de azar em MG

Pelo menos quatro pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 27, durante a Operação Sorte Grande II, da Polícia Federal, em Uberlândia, Minas Gerais. O objetivo da operação era o cumprimento de três mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Uberlândia. A Operação, que contou com a participação de 40 policiais federais, é uma continuidade da Operação Sorte Grande e visa reprimir a exploração de jogos de azar, contrabando e lavagem de dinheiro. Durante as investigações, feitas há dois anos, foram apreendidas, em cooperação com a Polícia Militar, aproximadamente duas mil máquinas caça-níqueis. Estima-se que os envolvidos movimentavam, anualmente, alguns milhões de reais.