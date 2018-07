Presos quatro envolvidos no arrastão do Itaim-Bibi

Dois dos detidos, Tiago da Silva Lira e o office-boy Jocimar Fernandes de Lima, o Gordão, ambos de 25 anos, foram encontrados na região da Ponte Rasa, na zona leste de São Paulo. A dupla mantinha um ponto de comercialização ilegal de drogas na Rua Aricá Mirim.

O terceiro envolvido, o ajudante Cléber Flores, de 24 anos, foi encontrado na Rua Quirino de Andrade, na República, Centro da capital. Já o ex-funcionário do prédio, Fábio Luis Sobral dos Santos, de 34 anos, conhecido como Bodão, foi preso na Rua João Batista de Lacerda, no Belém, zona leste. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Mauro Fachini, da 4ª Delegacia do Patrimônio (Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Condomínios) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Santos foi porteiro do condomínio e auxiliou o grupo com informações sobre os moradores do local.

Segundo os agentes civis, o grupo já era investigado há três meses, quando realizaram ataque semelhante em um edifício na Avenida Divino Salvador, em Moema, no dia 30 de abril. A equipe recuperou algumas joias e objetos que foram roubados no crime de terça-feira. Todo o material encontrado foi entregue às vítimas, mas de acordo com a polícia, a maioria dos itens roubados foi vendida pelos criminosos. Todos os detidos apresentavam passagens por envolvimento com tráfico e consumo de drogas. Os quatro homens foram reconhecidos pelos moradores do edifício.

O delegado explicou ainda que as apurações permitiram a descoberta de um esquema de falsificação de documentos de identidade mantido pela quadrilha. Em julho, um dos integrantes, identificado como Alexandre Ferreira da Silva, de 33 anos, chegou a ser preso com documento de identificação falsa. Silva exercia função de liderança em uma facção criminosa.

O arrastão no Edifício Icaraí foi o 20º ataque a condomínios registrado na capital paulista apenas este ano.

Reféns - O arrastão aconteceu na madrugada de terça-feira, quando o grupo invadiu o prédio, localizado na Rua Doutor Andrade Pertence, no bairro nobre da capital paulista. Os cinco homens armados renderam moradores do edifício, entre eles uma criança de 12 anos. Durante cerca de seis horas, eles roubaram dinheiro, joias e notebooks.