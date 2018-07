Presos rendem agente prisional em rebelião no Pará Um grupo de presos se rebelou no começo da manhã de hoje e fez refém um agente prisional no Centro de Triagem do Sistema Penal, em Ananindeua, no Pará. Segundo a assessoria de imprensa da carceragem, na hora do café, os detentos, que estão no local como presos provisórios, aguardando julgamento, iniciaram um motim utilizando armas artesanais. Os detentos teriam se revoltado com a superlotação e a falta de água na unidade e pedem a transferência de alguns deles para outros presídios. Por volta das 11h30, um juiz já havia conversado com os presos e a situação já estava mais calma, mas ainda não haviam liberado o refém. Segundo a polícia, o centro tem capacidade para 200 presos e não foi divulgado o número de detentos atualmente confinados.