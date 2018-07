Presos retornam ao PR após serem barrados no Rio

Após a recusa do Rio de Janeiro de receber os presos e da aeronave deixar a capital fluminense, a informação era de que o avião não havia chegado nos possíveis aeroportos de Cascavel, no Paraná, ou de Florianópolis, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Federal (PF) de Cascavel, cidade próxima a Catanduvas, não havia nenhum esquema especial para aguardar os detentos. Funcionários do presídio no Paraná também disseram que não tinham informações sobre a chegada dos presos. A Força Aérea Brasileira (FAB) se limitava a informar que o avião tinha pousado, mas ainda não havia divulgado o local.

Os presos Isaías da Costa Rodrigues, Ricardo Chaves de Castro Lima e Marco Antonio Pereira Firmino da Silva são acusados de comandar, do interior do complexo de presídios de Bangu, no Rio de Janeiro, ataques a bases da Polícia Militar (PM) e contra ônibus no final de 2006. Eles também são acusados de homicídios. Os três faziam parte da facção criminosa Comando Vermelho.