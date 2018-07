Presos saem pela porta da frente da cadeia de Itararé Com a polícia ocupada em dar segurança aos blocos que desfilavam nas ruas da cidade, 33 presos aproveitaram a falta de vigilância para fugir da Cadeia Pública de Itararé, a 350 km de São Paulo, no final da tarde de domingo (19). De acordo com a Polícia Civil, os presos renderam o único carcereiro e arrebentaram os cadeados do portão principal do prédio. A cadeia tem capacidade para 30 presos, mas estava com 61 detentos quando ocorreu a fuga.