Presos são mortos durante briga em Recife

Durante a tentativa de assalto, a dupla feriu levemente outros dois presos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ao retornarem para as celas do pavilhão F, foram perseguidos e mortos com golpes de faca artesanal e em seguida tiveram seus corpos carbonizados.

A dupla já possuía histórico de assalto no presídio, inclusive roubando visitantes, de acordo com o órgão. O superintendente de Segurança Penitenciária, coronel Francisco Duarte, informou que já foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar para apurar o ocorrido. Segundo o superintendente, as vítimas se esconderam na hora do fechamento dos pavilhões, por volta das 17 horas, e pernoitaram fora do pavilhão.