Presos são transferidos após motim no Pará

Cerca de 50 detentos atearam fogo em lençóis e toalhas por volta das 13h30, quebraram a câmera de segurança e jogaram café quente no vice-diretor da unidade. Eles pediam a transferência de presos para outros estabelecimentos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe). O fogo foi contido e todos os detentos passaram por revista.

O diretor da Central, Anderson Palheta, solicitou a punição de dois dos envolvidos na movimentação, com medidas disciplinares, pelos danos na câmera de segurança do estabelecimento e pela violência contra o vice-diretor.

Eles foram autuados e responderão por danos ao patrimônio, desordem e tentativa de agressão. A Central da Cremação tem capacidade para 80 presos, mas atualmente abriga 158.

O coordenador geral penitenciário, coronel Jean Marcel, informou que a transferência dos internos da Central de Triagem já havia sido decidida antes do motim.