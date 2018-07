Presos são transferidos de presídio após rebelião na PB Seis presos foram transferidos na noite de ontem após uma rebelião no Presídio do Roger, na Paraíba. O tumulto, que começou com o desentendimento de detentos de facções criminosas, terminou com 12 feridos e dois mortos. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Um dos presos morreu apedrejado no próprio presídio, e outro no hospital.