Presos se rebelam e destroem delegacia no sertão de AL Cerca de 40 presos realizaram uma rebelião e destruíram no final de semana a delegacia municipal de Santana do Ipanema, no sertão alagoano, a 204 quilômetros de Maceió. Revoltados por não conseguirem linchar um preso identificado por "Ratinho", que estava isolado em uma das celas do prédio, os detentos destruíram seis celas da delegacia.