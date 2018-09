Presos se rebelam em cadeia de Itapeva-SP Os 168 detentos da Cadeia Pública de Itapeva, no sudoeste paulista, se rebelaram hoje, depois que a Polícia Militar frustrou uma tentativa de resgate de detentos. A cadeia tem capacidade de abrigar 50 presos. De acordo com a polícia, durante a madrugada, dois homens não identificados usaram uma escada para escalar o muro do pátio e tentavam romper o alambrado que recobre o recinto, quando foi acionado o alarme. Eles conseguiram fugir, mas um carcereiro percebeu que um deles tinha lançado um pacote no interior da cadeia. A Polícia Militar foi acionada para fazer a revista das celas. Os presos estouraram os cadeados das nove celas e se concentraram no pátio. Alguns colchões foram queimados. A PM cercou a cadeia. Depois de três horas de negociações, os presos concordaram em voltar para as celas. Trinta agentes penitenciários fizeram a revista e apreenderam um revólver calibre 38 e vários celulares. Doze detentos foram transferidos para outras unidades.