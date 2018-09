Presos se rebelam na casa de Custódia de Taubaté Os presos da Casa de Custódia de Taubaté, no Vale do Paraíba (SP), rebelaram-se neste sábado, 15. Segundo a Polícia Militar (PM), os detentos deixaram as celas, concentraram-se no pátio e atearam fogo em colchões para protestar pela demora de prestação de socorro a um preso ferido. O "tumulto", na definição da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), ocorreu entre 10 e 13 horas. A secretaria informou que o preso ferido a faca por outro detento foi encaminhado para o Hospital Regional do município. Não há informações sobre o seu estado de saúde. No início desta tarde, a PM mantinha os presos nos fundos da Casa de Custódia para revistar o estabelecimento.