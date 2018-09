Presos seguranças acusados de queimarem vítima no Rio

Dois seguranças de um bar foram presos na terça-feira, 11, no Rio de Janeiro. Eles são acusados de terem espancado um rapaz e deixá-lo vivo no porta-malas de um carro que foi incendiado. A vítima morreu carbonizada. O veículo foi abandonado na Estrada da Granja, no Campo da Gávea, na Baixada Fluminense, e encontrado na segunda-feira. Durante as investigações, os policiais descobriram que o veículo foi visto na noite do último domingo estacionado em frente a um bar em Nova Iguaçu, na Baixada, onde foi realizada uma festa. De acordo com a polícia, o dono do estabelecimento informou aos investigadores que durante o evento houve desentendimento entre os seguranças do local com o rapaz, que estaria urinando em um poste de luz. Segundo os policiais, um terceiro segurança, que está foragido, e os dois presos agrediram o rapaz e atearam fogo no carro com a vítima ainda viva.