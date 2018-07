Presos seis acusados de desvio de verba no norte de MG O Ministério Público Federal (MPF) em conjunto com o Ministério Público Estadual (MPE) e a Polícia Federal (PF) de Minas Gerais, desencadearam nesta segunda-feira, a Operação Brilho nos Olhos com o objetivo de identificar e acabar com os desvios de recursos públicos destinados aos combustíveis de Minas Gerais.