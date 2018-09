Presos seis em operação contra o tráfico no RS Seis pessoas foram presas na manhã de hoje durante a Operação Miranda, da Polícia Civil de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um dos presos é uma mulher, de 38 anos, que chefiava a quadrilha dos "Miranda". A mulher disponibilizava armas e munição para os traficantes. A operação, coordenada pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD), teve o objetivo de combater o crime na capital gaúcha e cumprir seis mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão na Vila Bom Jesus, zona leste de Porto Alegre. Os agentes apreenderam também uma espingarda calibre 20 e 19 cartuchos de munição calibre 762. As investigações ocorreram devido a dois homicídios ocorridos em agosto deste ano em duas ruas da Vila Bom Jesus, resultado da disputa entre quadrilhas. Os dois jovens eram integrantes de uma quadrilha rival e teriam sido mortos pelos "Miranda".