Presos seis PMs do caso de menor baleado em Manaus Seis policiais militares foram presos na noite de ontem suspeitos de atirar à queima-roupa em um adolescente de 14 anos em Manaus (AM). Os presos estão no batalhão da Polícia Militar (PM). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o sétimo envolvido no caso deve se apresentar ainda hoje.