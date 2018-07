Presos seis por crimes de racismo e intolerância em SP A polícia prendeu hoje seis acusados de crimes de racismo e delitos de intolerância, em São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a operação aconteceu na região dos Jardins e em outros pontos da capital paulista e da Grande São Paulo. Estiveram envolvidos na ação 34 policiais civis da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) e do Setor Operacional do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Conforme a assessoria, os seis acusados foram detidos por volta das 4 horas, na região dos Jardins. Contra eles, já havia mandados de prisão em razão da prática de atos de intolerância. Os acusados serão apresentados hoje à tarde.