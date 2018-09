Presos sete após roubo a loja em Embu-SP Sete assaltantes, entre eles duas mulheres, foram presos na noite de ontem após assaltarem loja no centro de Embu, na Grande São Paulo. Armados com revólveres calibre 38 e ocupando cinco veículos, o grupo, formado por mais de sete pessoas, invadiu o estabelecimento, rendendo funcionários e clientes. O gerente teria sido agredido com uma coronhada, segundo a polícia. Após separarem máquinas digitais, notebooks, celulares e outros eletroeletrônicos, os criminosos resolveram fugir, mas foram surpreendidos por policiais militares acionados por testemunhas. Parte do bando escapou num veículo verde, mas o restante da quadrilha foi perseguido e acabou detido em quatro carros. Alguns dos criminosos foram presos pelos policiais militares já na rodovia Régis Bittencourt. Parte dos objetos levados da loja foi recuperada e três revólveres calibre 38 foram apreendidos.