Presos suspeitos da morte de policial civil em SP Em operação conjunta, as polícias Civil e Militar prenderam, nesta quinta-feira, Reinaldo Pereira da Silva, de 26 anos, e Rodrigo Silvestre Dini, de 20, suspeitos de matar a tiros o investigador Claudionor Pereira de Souza, de 57 anos, na favela Morro do Kibon, em Santo André, no ABC paulista, segundo informações da Jovem Pan. Reinaldo Pereira da Silva, que foi preso na mesma favela onde o policial foi executado, confessou o assassinato e entregou a arma usada no crime, de acordo com o delegado Luiz Carlos dos Santos, titular da Delegacia Seccional. Já Rodrigo Silvestre Dini, conhecido como "Batoré", nega envolvimento na morte do investigador. O suspeito foi preso por volta das 20h de ontem pela Polícia Militar na região do Clube de Campo da cidade. Revoltados com os furtos praticados por ele na região, moradores pretendiam linchá-lo, mas foram impedidos por policiais.