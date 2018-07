Presos suspeitos de ameaças de bomba no RS

Segundo a Brigada Militar, foram detidos o soldado da Brigada Militar Marcelo Maia, lotado no 24º Batalhão, em Alvorada, e o sargento da reserva João Carlos de Souza. Marcelo Maia é suspeito de participar do vídeo contendo ameaças ao governador do RS e de colocar um boneco com simulacro de bomba no viaduto da Avenida Borges de Medeiros, no Centro de Porto Alegre e de uma queima de pneus em Alvorada. Ele foi preso por posse de entorpecentes. O sargento Souza, mais conhecido como Lilica, foi preso em flagrante por desacato à autoridade por agredir uma policial militar.

Segundo a Polícia Militar, as investigações ainda não foram concluídas pela Corregedoria e pelo Serviço de Inteligência da Brigada Militar (PM2), mas até o momento 26 pessoas já foram identificadas como participantes em todos os eventos. A associação que representa cabos e soldados assumiu alguns dos primeiros protestos, mas depois de iniciar negociações salariais com o governo passou a condenar as manifestações, que, no entanto, prosseguiram.