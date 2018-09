Presos suspeitos de construir túnel para roubar banco

O primeiro suspeito, preso pela manhã, confessou à polícia que foi contratado para fazer a escavação do túnel. Ele foi encontrado dentro da rede de galerias pluviais que desemboca no subsolo da agência. Segundo a polícia, ele sofreu de hipotermia, por causa da falta de alimentação e da baixa temperatura.

O segundo suspeito foi preso por volta das 16h30. Ele também estava dentro da galeria e teve de ser encaminhado ao Pronto Socorro da Vila Industrial. Ele deve ser ouvido pela polícia assim que deixar o PS. De acordo com a PM, o segundo suspeito também está debilitado.

Como a perfuração do concreto poderia ser notada pelo ruído, os bandidos pretendiam concluir o assalto no dia do jogo, uma vez que o som seria abafado pelo barulho da torcida. No local funcionam duas agências do Banco do Brasil - uma delas é distribuidora de recursos do Banco Central para outros bancos.

A partir do primeiro túnel, as equipes percorreram toda a rede de galerias pluviais. Na esquina entre as Ruas Dolzani Ricardo e Antônio Sais, uma nova ligação foi encontrada, do mesmo tamanho da primeira. O segundo túnel seguia até uma residência de classe média que, segundo os vizinhos, foi alugada há cerca de dois meses.

Na casa, todas as paredes estavam forradas com espuma de isolamento acústico. Ali também foram encontrados quatro fuzis israelenses, três pistolas 9 mm, uma calibre 45, munição e skates para transportar a terra pelo túnel. A saída do buraco ficava na sala principal, onde havia equipamentos de escavação. Um dos quartos estava completamente tomado por sacos com terra.