Presos suspeitos de furto na casa de Celso Russomanno Três homens e duas mulheres foram presos em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, suspeitos de participarem da quadrilha que furtou objetos na casa do ex-deputado federal Celso Russomanno no início do mês. Dois adolescentes foram apreendidos sob suspeita de também participarem da quadrilha especializada em furtos a residências de alto padrão.