Presos suspeitos de obstruir caso de ex-ministro morto A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu hoje cinco mandados de prisão, decretados pela Justiça, de pessoas acusadas de obstruir as investigações para esclarecer o assassinato do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela, de 73 anos, de sua mulher Maria Carvalho, de 69, e da empregada Francisca Nascimento da silva, de 58 anos. Eles foram mortos com 73 facadas dia 28 de agosto do ano passado, mas os corpos só foram localizados no dia 31.