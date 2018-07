Presos suspeitos de participar de massacre O chefe da polícia filipina, general Jesús Verzosa, anunciou ontem a prisão de 20 homens suspeitos de terem participado do massacre de 57 pessoas no sul das Filipinas na segunda-feira. Ele disse que todos são seguranças de Andal Ampatuan, o poderoso líder local suspeito de ter ordenado as mortes para intimidar um clã inimigo.