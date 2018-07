Presos suspeitos de tráfico de drogas no Rio Quatro jovens com idades entre 18 e 22 anos foram presos hoje suspeitos de tráfico de drogas no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Policiais da delegacia da Penha (22ªDP) realizaram uma operação nas favelas após receber denúncias de moradores da comunidade Nova Brasília. Segundo a polícia, os presos planejavam implementar uma "boca de fumo" no local.