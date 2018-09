Presos trabalham em projeto que produz plantas em SP

Os presos que trabalham na empresa, que fará seu lançamento ao mercado no próximo dia 21, estão enquadrados no regime semiaberto e foram selecionados pela direção da penitenciária com base em bom comportamento. São todos homens. A cada três jornadas de oito horas trabalhadas, eles reduzem a pena em um dia. Mais, recebem um salário mínimo todo mês e uma poupança mensal no valor de 10% dos vencimentos para ser resgatada quando deixarem a cadeia em definitivo. Para o diretor da Florestas Inteligentes, Paulo Franzine, o resultado para o presídio é claro: "Não houve nenhuma rebelião desde que estamos lá, em maio do ano passado."

Para colocarem o pé no barro, os detentos passam por cursos de qualificação - restauro florestal, horticultura, jardinagem e paisagismo - ministrados por alunos de mestrado da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo (USP).

Depois, são destacados para trabalhar na fábrica própria do substrato que é utilizado no cultivo e na produção de aproximadamente 130 espécies de árvores que serão vendidas a um preço médio de R$ 10 cada. Já há um estoque de 1,5 milhão de mudas prontas para a venda.

Processo de ressocialização

A cadeia produtiva das mudas envolve também comunidades carentes, onde moradores são recrutados para colher sementes no meio ambiente e vendê-las para a Florestas Inteligentes. Essas pessoas recebem treinamento de manejo das sementes e equipamentos próprios para a coleta.

O projeto também procura envolver a família do detento em seu processo de ressocialização. Material escolar que seus filhos necessitam são doados pela empresa, para criar "uma relação de ensino e reaproximação da família" com o presidiário. "A empresa produz soluções sócio-ambientais", resume Franzine. "Produz mão de obra qualificada no sistema carcerário e monta salas de aula dentro do presídio", completa.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel (Funap), entidade vinculada à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. E mesmo com pouco tempo de atividade, Franzine já faz planos de expansão do modelo de negócios para outras cidades. Segundo ele, há conversas com penitenciárias do oeste paulista e até de um outro Estado brasileiro, que ainda não pode ser revelado.

"As franquias são estratégicas para a redução dos custos de transporte das mudas", diz o diretor da empresa. "Mas a proposta é também mostrar que os presos precisam de ressocialização por meio do trabalho e da família."