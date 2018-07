Presos três acusados de extorquir turistas estrangeiros no Rio

A Polícia do Rio prendeu nesta quarta-feira, 6, uma quadrilha acusada de aplicar golpes em turistas estrangeiros e explorava prostitutas na orla de Copacabana, na zona sul da cidade. Segundo policiais, o esquema tinha a participação do proprietário de um hotel e era comandado por Brocce Davidson Araújo Januário, conhecido como Lloyd Banks. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deat), Fernando Veloso, Banks oferecia a turistas um "pacote" que incluiria garotas, bebidas e o quarto de hotel. No momento em que a vítima ia pagar a conta, os valores da diária e dos produtos consumidos eram majorados. "Eles chegavam a cobrar R$ 1.500 por uma garrafa de champanhe nacional e, em alguns casos, os débitos nos cartões dos estrangeiros chegaram a R$ 15 mil. Era nesse pacote que o turista acabava embrulhado", disse Veloso. As diárias, que custavam R$ 200, chegavam a R$ 800 na hora da cobrança. A quadrilha foi descoberta após denúncias de turistas à Deat. O grupo foi monitorado por 30 dias e, de acordo com Veloso, atuava principalmente nas imediações de boates, onde abordava as vítimas. As garotas de programa agenciadas por Banks, afirma a Polícia, forneciam drogas para consumo dos clientes, de acordo com denúncia do Ministério Público, que pediu a prisão temporária do grupo por estelionato, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Cópias do inquérito policial serão remetidas à Receita Federal, pois o bando não emitia notas fiscais referentes às despesas debitadas nos cartões de crédito e débito dos turistas. Apenas Banks continua foragido. Foram presos o dono do hotel Copamar, na Rua Santa Clara, Carlos Vasques Fernandes; o funcionário da recepção Raimundo Nonato Cordeiro Araújo e a garota de programa conhecida como Cris, que colabora nas investigações. Além dos denunciados, outras pessoas que participavam indiretamente dessas atividades estão sendo investigadas, segundo o delegado. Veloso informou que Banks é fluente em seis idiomas e tinha clientes regulares que ligavam antes de desembarcar no Rio.