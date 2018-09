Presos três acusados de invasões de casas em SP O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil prendeu hoje três acusados de invadir pelo menos 40 casas nos últimos três meses em Diadema, região do ABC paulista, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os policiais conseguiram deter Jucelino Araujo Mundururca, Renan Henrique Lima de Assis e João Batista da Silva. Com o trio, foi apreendido um caminhão com objetos possivelmente levados das residências.