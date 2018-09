Presos três acusados de roubo de caminhões em SP Policiais da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prenderam ontem três integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, as prisões ocorreram na região de Cajamar, na Grande São Paulo, durante uma negociação com dois caminhões roubados. Segundo o delegado Arli Antônio Reginaldo, da Delegacia de Roubo a Bancos, o grupo atacava motoristas nas principais rodovias que cortam as regiões de São José dos Campos, Jundiaí e Campinas e estava sendo investigado havia 30 dias. O objetivo do trio era atacar caminhões descarregados e com placas de outros Estados. Os policiais detiveram o motorista V.E.S, conhecido como Gordinho, de 28 anos, o mecânico G.N.S, o Cabecinha, de 35 anos, e o instrutor de volante R.A.M, de 28 anos.