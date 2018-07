Presos três acusados de venda ilegal de remédio

Outros quatro suspeitos foram detidos e liberados após prestarem depoimento. Os policiais apreenderam cerca de 4 mil caixas de emagrecedores e ansiolíticos, no valor estimado de cerca de R$ 600 mil.

Os acusados vendiam os produtos pela internet, driblando a exigência de receita médica. Pelo menos cem pessoas foram flagradas em grampos comprando os remédios de modo ilegal. Todos serão intimados, segundo a polícia. Os produtos eram entregues pelo correio ou motoboys.

A maior parte do material apreendido é de remédios com os princípios ativos sibutramina, desobesi - ambos usados para emagrecimento - e diazepan, fluoxetina e ritalina, que são ansiolíticos. Eles só podem ser comprados com receita médica. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.