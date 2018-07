Presos três assaltantes de joalheria que levaram terror a shopping de Goiânia

GOIÂNIA - Dois irmãos, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na madrugada desta terça-feira, 10, em Aparecida de Goiânia, e um rapaz de 20 anos foi preso pela Polícia Militar por envolvimento no assalto a uma joalheria do Shopping Flamboyant, na tarde de segunda. A ação desastrada terminou em troca de tiros entre os assaltantes e seguranças do shopping, causando pânico e correria dentro do maior centro comercial de Goiânia, em pleno horário do almoço.

A Polícia Civil acredita na participação de mais dois homens que estão sendo procurados, informou o delegado titular do 8º Distrito Policial, Waldir Soares, responsável pelas investigações na região do Jardim Goiás, onde fica o shopping.

Com o trio foram apreendidos três revólveres calibre 38 e uma arma de brinquedo que imita um revólver do mesmo calibre. Uma das armas apreendidas foi tomada de um dos seguranças do Flamboyant. O segurança foi levado junto com os ladrões até a joalheria, no piso 1, onde foi rendido junto com as funcionárias, enquanto a vitrine era quebrada para arrancar joias e relógios de grife.

O tiroteio começou quando outro segurança percebeu o assalto. Os bandidos atiraram e ele revidou. Na saída, os assaltantes se separaram e uma mulher que estava em um caixa rápido de um banco foi usada como escudo por um deles, mas depois liberada. Ninguém saiu ferido, mas clientes e funcionários citaram que ouviram entre oito e 15 disparos.

Um motorista de táxi que estava deixando uma cliente em uma loja de móveis não teve tempo de escapar e acabou rendido, ainda com a jovem dentro do carro, para dar fuga aos dois irmãos. Antes de serem liberados, pouco depois, as vítimas escutaram as conversas da dupla que lamentava o fracasso do roubo.