Presos três policiais em ação da PF contra tráfico no Amapá

Um cabo e dois soldados da Polícia Militar no Amapá foram presos durante uma operação coordenada pela Delegacia da Polícia Federal no Oiapoque, no Estado, em conjunto com o comando da PM para combate de tráfico de drogas na região. A ação foi deflagrada na tarde de domingo. A operação resultou ainda na prisão de três supostos traficantes de drogas do município. De acordo com a PF, durante a operação foi apreendido aproximadamente 1,8 quilo de crack, trazido da Guiana Francesa. A droga estava escondida em caixas de cereal, suco de laranja e sabão em pó.