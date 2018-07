Presos três suspeitos de espancar metalúrgico em SP A Polícia Civil prendeu hoje mais dois acusados de espancar brutalmente o metalúrgico Fabiano Dias Rodrigues, de 23 anos, na saída de uma boate, em Sorocaba, interior de São Paulo, e apreendeu um menor, de 17 anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 1º e as agressões foram gravadas pelas câmeras do estabelecimento. A vítima sofreu traumatismos múltiplos e continua em coma, respirando com a ajuda de aparelhos. Dois dos acusados, Talisson Augusto Cleis, de 19 anos, e Alberto Gesteira do Nascimento, de 20, identificados pelas imagens, foram apresentados à polícia pelos seus advogados. Cleis, que aparece com uma bermuda branca, era um dos mais violentos do grupo. Eles tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Também foi detido o menor L.D.M.M., que no próximo dia 22 fará 18 anos. Na quinta-feira, já tinha sido apreendido outro menor, E.V.E.O., de 17 anos, que foi flagrado pelas câmeras pulando com os dois pés sobre a cabeça da vítima. O delegado José Ordele Lima Júnior identificou outros dois agressores, Willy Rosi Athayde, de 18 anos, e Alton Fernando da Silva Fernandes, de 20, mas eles estão foragidos. As identidades dos outros dois agressores também já são conhecidas. Hoje, o delegado ouviu também o segurança Delson Elias Correia, suspeito de ter se omitido no socorro à vítima. Correia alegou que estava no interior da boate e, quando saiu, o metalúrgico já tinha sido deixado estendido no chão pelos agressores. "O rosto estava muito deformado e não dava coragem de olhar", afirmou. A advogada Juliana Torres dos Santos, que auxilia a família do metalúrgico, afirmou que a administração da boate também agiu com omissão. "As agressões começaram dentro do estabelecimento e os seguranças colocaram para fora não só os agressores, mas também a vítima, ou seja, praticamente a entregou aos bandidos." O advogado da boate, Joel de Araújo, disse que a briga ocorreu na rua, uma área pública, fora da responsabilidade do estabelecimento. "A segurança na rua é obrigação do Estado."