Presos três suspeitos de roubo a condomínio em SP Três homens foram presos na manhã de hoje por policiais militares por suspeita de roubo a condomínio na região de Pirituba, zona norte de São Paulo. De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina, os policiais se depararam com um carro ocupado por três suspeitos que fugiram com a aproximação da viatura. Houve uma breve perseguição e os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram para o interior da favela do Piqueri. Com apoio de outras viaturas, foi realizado o cerco no local e os três foram detidos. Ninguém se feriu. Com o trio, os policiais apreenderam dois revólveres, três coletes balísticos, uma touca ninja e uma submetralhadora. Eles foram encaminhados ao 87º Distrito Policial para elaboração do boletim de ocorrência.