Enquanto isso, aqui na Terra os bons amigos aconselham pressa e serenidade ao mesmo tempo. Pressa porque o tempo é escasso, serenidade porque a vitória dos justos é segura. A ideia da comunidade veio da fonte de onde nossa humanidade mama o que pensa e, assim, todos os dias somos pressionados para nos inserir em conjuntos maiores e mais sofisticados de experiência, os da cidadania, da ecologia e da participação em atividades estelares. Isso não é produto das adversidades, mas da luz que vem do futuro, estabelecendo uma civilização diferente da que conhecemos. Em pouco tempo isso será uma realidade consumada, em pouco tempo os justos conhecerão a vitória. Já se pode celebrá-la, inclusive, mas sem perder o foco da atividade.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Há atalhos sedutores, mas sua alma é devidamente informada a respeito das consequências e intuitivamente se abstém de transitar por eles. Ao mesmo tempo, há impulsos loucos que parecem irresistíveis. E agora, o que vai ser?

TOURO 21-4 a 20-5

Nada será verdadeiramente superado nos conflitos até que as pessoas não peçam o devido perdão e, humildemente, se disponham a fazer o necessário para consertar o erro cometido. Até lá, tudo continuará maquiado.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Aventurar-se pelo lado trevoso da vida não é aventura, mas sinal de decadência. Com certeza, sua alma tem planos melhores para a vida, que é desfrutá-la com alegria, amor e benevolência a maior parte do tempo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Andar por aí à beira de um ataque de nervos não é algo que poderia resultar em boas situações, não lhe parece? Por isso, em primeiro lugar, você deve fazer o necessário para conter seus impulsos e agressividade também.

LEÃO 22-7 a 22-8

A grande tacada que resolveria tudo pode tornar-se decepcionante em pouco tempo se, por acaso, envolver mentira ou fingimento. Neste momento é imprescindível agir de acordo com a verdade. Isso, claro, se quiser ter sucesso.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A ardência dos desejos desorganiza a vida, mas informa claramente a respeito do estado íntimo da subjetividade. Ainda que seja necessário maquiar essa verdade, melhor será que tudo seja claro em sua consciência.

LIBRA 23-9 a 22-10

Você não deve ter medo de decepcionar ninguém, pois o assunto é agir de acordo com a verdade e fazer o que tem de ser feito. Isso, certamente, cairá como balde de água gelada na cabeça de algumas pessoas. Mas, o que fazer?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O bom das emoções é que elas não mentem, sempre informam claramente o tipo de turbilhão que acontece na vida íntima. Tão claras e verdadeiras são as emoções que é justamente por isso ser tão difícil expressá-las.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É tentador usar truques e artimanhas para se dar bem, a astúcia é promovida em nossa civilização como um dos métodos melhores para vencer. Porém, como se venceria verdadeiramente empurrando problemas aos semelhantes?

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A culpa é aquela batata quente que pula de mão em mão porque ninguém se atreve a segurá-la. De fato, toda nossa humanidade é culpada de indolência, porque faz infinitamente menos do que poderia para melhorar o mundo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A decepção é tenebrosa e melancólica num primeiro momento, mas para quem se investe de presença de espírito logo ela mostra sua cara purificadora. É que a decepção faz você cair na real e tomar o melhor caminho possível.

PEIXES 20-2 a 20-3

Melhor superar os desentendimentos quanto antes, melhor colocar todas as cartas sobre a mesa com a maior clareza possível. Confusões acumuladas sem conserto são confusões que, depois, se tornam desproporcionais.