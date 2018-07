Pressão pelo título O Paris Saint-Germain entra ainda mais pressionado para conquistar o título que deixou escapar para o modesto Montpellier na temporada passada. O xeque Nasser Al-Khelaifi investiu impressionantes R$ 246 milhões em contratações, além de manter os principias jogadores que figuravam no elenco, como Pastore, Thiago Motta e Alex. Do Milan vieram o zagueiro brasileiro Thiago Silva e o atacante sueco Ibrahimovic, enquanto o atacante argentino Lavezzi foi contratado do Napoli. O clube da capital francesa comprou ainda o são-paulino Lucas, que se apresenta em janeiro. Com este alto investimento, o PSG tem tudo para encerrar o jejum que perdura por 18 anos.