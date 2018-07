Pressão social não muda posse de terras, diz professor As pressões sociais e esforços pela reforma agrária não são suficientes para modificar a realidade fundiária brasileira, pois ao mesmo tempo o êxodo rural e fechamento de pequenas propriedades intensificam a concentração de terras, analisou o professor Paulo Waquil, da Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).