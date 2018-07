Pressionado, Donato pode deixar cargo ainda hoje Desgastado após ser citado em várias gravações telefônicas, o secretário municipal de governo, Antonio Donato (PT), está sendo pressionado para deixar o cargo na tarde desta terça-feira, 12. Após várias semanas defendendo o secretário, o prefeito Fernando Haddad (PT) disse nesta manhã que qualquer servidor do Executivo municipal poderia ser investigado, em referência a questionamentos se Donato permaneceria no cargo. O jornal O Estado de S.Paulo revelou no dia 3 que Donato era citado em conversas entre os investigados. Além de pedir ajuda para o secretário, homem forte da gestão Haddad, um dos acusados conversa com sua companheira sobre supostas doações para a campanha de Donato a vereador em 2008.