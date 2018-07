Prestígio de intérprete veio de filmes sérios dos anos 80

Os filmes que a estabeleceram como uma força formidável, intimidadora até, na tela, foram marcados por temas pesados e climas profundos, sombrios, dramáticos: Vietnã, divórcio, o Holocausto, perda de filhos, ansiedade nuclear. Sua filmografia nos anos 80 é uma antologia de ambição cinematográfica franca, séria, frequentemente apoiada em prestígio literário (adaptações fiéis de John Fowles, William Styron e Isak Dinesen) e dirigidos por diretores de primeira linha de Hollywood da época, incluindo Alan J. Pakula, Mike Nichols e Sidney Pollack.

A reputação que conquistou por seu trabalho nesses filmes conserva mais lustro que a maioria dos próprios filmes. Imprensados entre a eternamente mitificada Era de Ouro da Nova Hollywood dos anos 70 e a hoje quase igualmente sentimental década dos Indies (filmes independentes) americanos, os anos 80 são comparativamente desprovidos da afeição nostálgica de fãs de cinema ou do amor crítico revisionista. E, no entanto, os filmes respeitáveis dessa era podem representar o último suspiro de um nobre ideal pseudointelectual. Eles eram projetos abertamente comerciais e, ao mesmo tempo, ambiciosos, com a intenção de entreter e edificar.NYT