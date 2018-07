Preterido, açúcar cristal sobe mesmo com retomada da moagem--Cepea

A oferta do açúcar cristal segue restrita, principalmente do açúcar com coloração ao redor de ICUMSA 150, e poucas usinas já oferecem o produto neste início de safra, o que proporciona maior controle da oferta de lotes remanescentes da safra 2012/13, disse o Cepea.

O Indicador CEPEA/ESALQ para o açúcar cristal, referência para o mercado paulista, ficou em 45,26 reais saca de 50 kg na sexta-feira, aumento de 3,9 por cento ante a semana anterior.

Os cálculos do Cepea mostram que, com a alta no mercado spot paulista, a venda interna do açúcar remunerou 5 por cento mais que a exportação. Em relação ao etanol, o açúcar cristal remunerou 7 por cento a mais que o anidro e 9 por cento acima do hidratado na última semana.

(Por Gustavo Bonato)