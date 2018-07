Prevenção inclui jogos reais e lazer fora de casa Estudos apontam que entre 5% e 8% dos usuários tendem a desenvolver dependência do computador - o que no Brasil significa algo em torno de 4 milhões de pessoas. Quando se trata de crianças e adolescentes, algumas formas de prevenção são: não deixar a máquina no quarto, e sim numa área de uso comum da casa, oferecer jogos reais, e não virtuais, além de atividades de lazer fora de casa, como passeios ao ar livre e idas ao cinema.