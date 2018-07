Prevenção para a Copa deverá se iniciar em 2013

A partir de 2013, taxistas e funcionários do setor hoteleiro, de bares e restaurantes deverão ser convocados para a atualizar a vacinação contra o sarampo e a rubéola.

"Também será feita uma campanha para garantir que todas as crianças estejam com a vacina contra rubéola, sarampo e caxumba em dia", afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Jarbas Barbosa.

A expectativa do governo é que algumas das ações já estejam em curso durante a Copa das Confederações, que será realizada no País no ano que vem, entre 15 e 30 de junho. / L.F.