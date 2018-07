Previ compra shopping e torre comercial em SP por R$817 milhões

Do valor total, 90 por cento serão pagos com recursos do Plano 1 e 10 por cento do Previ Futuro, segundo comunicado divulgado pelo fundo. Os desembolso serão feitos até 2015, acompanhando o cronograma das obras.

A aquisição inclui um shopping center e uma das torres comerciais do Condomínio Parque da Cidade, desenvolvido pela Odebrecht Realizações Imobiliárias, na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

O projeto, cuja área construída total é estimada em 595 mil metros quadrados, será composto por seis torres comerciais, duas torres residenciais, um shopping center e um hotel, interligados por um parque com cerca de 22 mil metros quadrados.

Com a aquisição, a carteira imobiliária da Previ ultrapassa 8 bilhões de reais, equivalentes a aproximadamente 5 por cento dos investimentos totais do Plano 1, da ordem de 157 bilhões de reais em agosto. Se somados os ativos do Previ Futuro, os recursos totais do fundo superam 160 bilhões de reais.

(Por Vivian Pereira)