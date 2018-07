Prévia da confiança da indústria aponta recuo de 0,4% em fevereiro--FGV

De acordo com os dados preliminares, o Índice da Situação Atual (ISA) perdeu 0,7 por cento, para 106,0 pontos, ante 106,8 em janeiro. Já o Índice de Expectativas (IE) manteve-se em 106,1 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) passou para 84,1 por cento em fevereiro, ante 84,4 por cento em janeiro.

Em dezembro, a produção industrial ficou estável frente a novembro, encerrando 2012 com queda de 2,7 por cento, a primeira retração desde 2009.

Na quarta-feira, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), uma espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), mostrou desaceleração em dezembro e acumulou alta de 1,35 por cento em 2012, o que reforça as chances de que a expansão do PIB do ano passado não tenha superado 1 por cento.

(Por Camila Moreira)