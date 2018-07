Prévia da confiança da indústria indica alta de 1,3% em outubro--FGV A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) mostrou avanço de 1,3 por cento em outubro em relação ao que foi registrado no final do mês anterior, ao passar de 105,0 para 106,4 pontos, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta segunda-feira.