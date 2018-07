Prévia da confiança da indústria indica aumento de 1,4% em dezembro--FGV

De acordo com os dados preliminares, o Índice da Situação Atual (ISA) avançou 0,6 por cento em relação ao mês anterior, para 106,8 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) subiu 2,3 por cento, para 106,6 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) manteve-se em 84,0 por cento na prévia de dezembro.

No terceiro trimestre, a indústria mostrou uma pequena recuperação na comparação trimestral, com crescimento de 1,1 por cento, mas não foi o suficiente para impulsionar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Setor que mais sofreu com a turbulência internacional, a indústria foi beneficiada por medidas de estímulo do governo. Em outubro, a produção voltou a subir, registrando avanço de 0,9 por cento frente a setembro. Mas ainda assim há sinais de que os investimentos no setor não estão se recuperando.

(Por Camila Moreira)